В инфекционных стационарах Мангистау лечение получают 115 пациентов

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По данным центра общественных коммуникаций региона, на сегодняшний день в инфекционных стационарах І-ІІ уровня по области лечение получают 115 человек.



По информации управления здравоохранения Мангистауской области, из 115 пациентов у 46 результаты ПЦР-анализов показали положительный результат.



- В настоящее время в состоянии средней тяжести находятся 98 человек, в тяжелом - 12, и пять пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние пациентов в реанимации обусловлено дыхательной недостаточностью и сопутствующими хроническими заболеваниями. Занятость коечного фонда по области составляет 26 процентов, - рассказали в центре общественных коммуникаций Мангистауской области.



В регионе функционируют 444 инфекционных коек, 54 реанимационных коек. Для граждан РК и иностранцев без заключения ПЦР-анализа открыты 270 карантинных коек.