Появились подробности о новых зараженных коронавирусом в Мангистау

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За прошедшие сутки в стране выявлены 652 заболевших COVID-19, из них 12 в Мангистау.



Одиннадцать человек из зараженных – жители Актау. Еще один - житель Мунайлинского района.



- Среди пациентов есть пенсионер, работник промышленной организации, ученик, безработные и прочие лица, - отметили в Центре общественных коммуникаций области.



На сегодня в нашем регионе зарегистрирован 3561 случай заболевания COVID-19.