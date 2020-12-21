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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:53

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Жители Мангистау могут получить электронный техпаспорт на недвижимость

Новая услуга позволит жителям Мангистау получать техпаспорт на недвижимость онлайн, не посещая ЦОН. Об этом сообщили в пресс-службе филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» в Актау.

Фото из доступных источников
В пресс-службе ведомства рассказали, чтобы получить электронный техпаспорт на портале электронного правительства, необходимо войти в раздел «Недвижимость» и выбрать услугу «Подача электронного заявления на получение технического паспорта объекта недвижимости». Сделав онлайн-запрос, правообладателям квартир, комнат в общежитиях, индивидуальных гаражей и дачных строений нужно прикрепить документы, указанные в перечне.

Срок изготовления документа зависит от вида строения. По итогам проведенного технического обследования, техпаспорт квартиры, комнаты в общежитии выдается на третий рабочий день, на индивидуальные гаражи и дачные строения - на пятый рабочий день.

Электронные техпаспорта на квартиры, комнаты в общежитии, индивидуальные гаражи и дачные строения будут содержать те же данные, что выдаются в ЦОНах, с печатями и подписью. Электронные аналоги будут подтверждаться электронной цифровой подписью работников, которые были задействованы при оказании госуслуги.



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