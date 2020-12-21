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ЛАДА.kz » Общество

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 11:11

Просмотров: 162

Больницу за 11,4 миллиарда тенге хотят построить в Мунайлинском районе

Вместимость больницы стоимостью 11,4 миллиарда тенге будет составлять 150 койко-мест. Об этом сообщает агентство КазТАГ.

Иллюстративное фото
В Мунайлинском районе Мангистауской области власти хотят построить больницу на 150 человек. На строительство больницы планируется выделить 11,4 миллиарда тенге. Об этом сообщает агентство КазТАГ.

Заказчиком на строительство больницы выступает управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Мангистауской области.

Кто будет заниматься строительством, еще не решено. Пока представители власти разместили лишь лот на портале государственных закупок, в котором можно подать заявки на участие в конкурсе. По итогам конкурса станет известна ответственная компания, которая будет строить больницу.

Предварительный прием заявок на участие в конкурсе стартует 21 декабря в 19.00 и завершится 5 января 2021 года в 19.00.

Ожидается, что объект будет построен за 13 месяцев.

По состоянию на начало 2019 года численность населения в Мунайлинском районе составляет 161 270 человек. При этом 75% от общей численности населения района составляют оралманы. С 2007 года на территории района переселены 46173 оралмана.

В состав района входят семь сельских округов: Мангистау, Баянды, Кызылтобе, Даулет, Атамекен, Баскудык и Батыр. Сёла района — Мангистау, Баянды, Кызылтобе, Атамекен, Баскудук, Даулет, Бирлик.



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Комментарии ( 1 )

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GuF (Посетители) Сегодня, 11:25
Мммм...грандиозный распил №XXX stena
 
 

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