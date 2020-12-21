Отдел образования Жанаозена: Дед Мороз поздравит малышей в каждой группе в детских садах

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В рубрике «Народные новости» пользователь сайта 20 декабря опубликовал статью под названием «Отмена Нового года в детских садах».
В статье автор обратился к городскому отделу образования Жанаозена с просьбой разъяснить, почему был издан приказ об отмене в детских садах новогодних утренников.
- Мы желаем знать, по каким причинам это произошло. Значит, 1 декабря и 16 декабря праздники отмечались, а Новый год нет. Почему? Пожалуйста, пусть нам разъяснят. Мы же не просим своего присутствия на утреннике, мы хотим, чтобы наши дети почувствовали праздник, - спрашивает пользователь сайта.
В городском отделе образования Жанаозена прокомментировали публикацию.
- Мы не издавали никакого приказа. Новогодние утренники в музыкальных залах в детских садах отменены в соответствии с постановлением главного санитарного врача региона. Но для того, чтобы дети смогли почувствовать праздник, принято решение разрешить поздравление от Дедушки Мороза отдельно в каждой группе. Нарушать постановление главного санитарного врача мы не можем, - сказал Ыскак Кулатай.
В статье автор обратился к городскому отделу образования Жанаозена с просьбой разъяснить, почему был издан приказ об отмене в детских садах новогодних утренников.
- Мы желаем знать, по каким причинам это произошло. Значит, 1 декабря и 16 декабря праздники отмечались, а Новый год нет. Почему? Пожалуйста, пусть нам разъяснят. Мы же не просим своего присутствия на утреннике, мы хотим, чтобы наши дети почувствовали праздник, - спрашивает пользователь сайта.
В городском отделе образования Жанаозена прокомментировали публикацию.
- Мы не издавали никакого приказа. Новогодние утренники в музыкальных залах в детских садах отменены в соответствии с постановлением главного санитарного врача региона. Но для того, чтобы дети смогли почувствовать праздник, принято решение разрешить поздравление от Дедушки Мороза отдельно в каждой группе. Нарушать постановление главного санитарного врача мы не можем, - сказал Ыскак Кулатай.