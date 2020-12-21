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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:22

Просмотров: 471

Отдел образования Жанаозена: Дед Мороз поздравит малышей в каждой группе в детских садах

Новогодние утренники в детских садах отменены в соответствии с постановлением главного санитарного врача региона. Об этом сообщил руководитель отдела образования Жанаозена Ыскак Кулатай.

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В рубрике «Народные новости» пользователь сайта 20 декабря опубликовал статью под названием «Отмена Нового года в детских садах».

В статье автор обратился к городскому отделу образования Жанаозена с просьбой разъяснить, почему был издан приказ об отмене в детских садах новогодних утренников.

- Мы желаем знать, по каким причинам это произошло. Значит, 1 декабря и 16 декабря праздники отмечались, а Новый год нет. Почему? Пожалуйста, пусть нам разъяснят. Мы же не просим своего присутствия на утреннике, мы хотим, чтобы наши дети почувствовали праздник, - спрашивает пользователь сайта.

В городском отделе образования Жанаозена прокомментировали публикацию.

- Мы не издавали никакого приказа. Новогодние утренники в музыкальных залах в детских садах отменены в соответствии с постановлением главного санитарного врача региона. Но для того, чтобы дети смогли почувствовать праздник, принято решение разрешить поздравление от Дедушки Мороза отдельно в каждой группе. Нарушать постановление главного санитарного врача мы не можем, - сказал Ыскак Кулатай.



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Комментарии ( 1 )

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  • babe
 tata (Посетители) Сегодня, 12:38
принято решение разрешить поздравление от Дедушки Мороза отдельно в каждой группе --

А вот врать нехорошо! Родителям вернули деньги за новогодние подарки для детей. Никакого Деда Мороза и Снегурки!Никаких утренников!

Лучше сделать и раскаяться, чем не сделать и сожалеть.
 
 

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