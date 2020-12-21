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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:58

Просмотров: 1027

Водителей Мангистау просят быть предельно внимательными на дорогах

Меры предосторожности связаны с неблагоприятными погодными условиями в регионе.

Фото Пресс-службы ведомства
Местная полицейская служба региона просит жителей и гостей Мангистау соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах.

- Все трассы на данный момент открыты. На дорогах гололёда нет, но просим водителей быть внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями. Рекомендуем водителям «переобуть» колеса на зимнюю резину. И самое главное - неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и повышать уровень водительской культуры. Взаимоуважение и дисциплина - залог безопасности на дорогах, - сказал генерал-майор Жанарбек Бактыбаев, начальник департамента полиции Мангистауской области.





В пресс-службе департамента полиции отметили, что каждый день сотрудники полиции патрулируют улицы города и трассы республиканского и местного значения, напоминая жителям о правилах дорожного движения, раздавая пешеходам и водителям информационные буклеты.

Водителей Мангистау просят быть предельно внимательными на дорогах


Водителей Мангистау просят быть предельно внимательными на дорогах


Водителей Мангистау просят быть предельно внимательными на дорогах


Водителей Мангистау просят быть предельно внимательными на дорогах


- Пешеходы пересекают дорогу в неположенном месте чаще, чем водители не пропускают их на пешеходных переходах. При этом у сотрудников создается впечатление, что многие пешеходы не знают, что правила дорожного движения существуют и для пешеходов, а не только для водителей. Кроме того, за нарушение предусмотрены наказания — штрафы. Уважаемые участники дорожного движения! Будьте предельно внимательны на дорогах! Не допускайте неоправданно рискованных маневров, которые могут повлечь за собой трагические последствия! Берегите себя и своих близких, – отметил генерал-майор полиции Бактыбаев Жанарбек



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Комментарии ( 3 )

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StarlightDragon (Посетители) Сегодня, 16:21
Цитата: Ирон
Мне слова понравились соблюдать правила и водительской культуры.бескультурно ездят 80 % решите уже с этими попрошайками из левого ряда в правый научите их штрафуйте. Лишайте избавьтесь от них .

Не только это. Пора начать наказывать дебилов которые в угоду людям на дороге останавливаются где попало, где пешеход взмахнул рукой - там и остановился. Тупые водители могут остановиться что-бы посадить к себе в салон таких же тупых пассажиров которые тормозят этих орлов на повороте, близ пешеходов, на пешеходах, близ опасных поворотов где обзорность должна быть не менее 15 метров. Далеко не ходите - возле ЖилстройСберБанка выстраивается колонна машин закрывающая обзор при выезде со двора налево вплоть до этого выезда. Где в такие моменты полиция? Камеры для чего на деньги из бюджета наставили? Хамло по всему городу рассекающее и внаглую перестраивающееся со 2 в 1 ряд просто потому-что ему так захотелось, и ладно это единичный случай, НО возле 11-38 ВТОРАЯ ПОЛОСА в час пик едет быстрее первого ряда потому-что 2-3 "Мать Терезы" молча жуя лапшу пропускают таких вот с недержанием в первый ряд со второго!!! После чего эти умники встают на перекрестках пролезая таким образом и начинается каша что возле Атриума, что возле Мечты. Индивидумы которые не знают ни знаков ни ПДД что для центральных, что для внутримикрорайонных дорог. Зато чуть мелкое нарушение - патруль уже тут как тут. Потом в газетке пишем, отчитываемся
 
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  • Ирон
 Тина (Посетители) Сегодня, 15:29
А тем временем, водители Мангистау не первый год просят сделать нормальное освещение на дорогах, особенно в зонах пешеходных переходов!

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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  • almaty2018
  • arelav_74
  • master_kz
 Ирон (Посетители) Сегодня, 14:19
Мне слова понравились соблюдать правила и водительской культуры.бескультурно ездят 80 % решите уже с этими попрошайками из левого ряда в правый научите их штрафуйте. Лишайте избавьтесь от них .
 
 

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