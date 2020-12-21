Водителей Мангистау просят быть предельно внимательными на дорогах

Местная полицейская служба региона просит жителей и гостей Мангистау соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах.- Все трассы на данный момент открыты. На дорогах гололёда нет, но просим водителей быть внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями. Рекомендуем водителям «переобуть» колеса на зимнюю резину. И самое главное - неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и повышать уровень водительской культуры. Взаимоуважение и дисциплина - залог безопасности на дорогах, - сказал генерал-майор Жанарбек Бактыбаев, начальник департамента полиции Мангистауской области.В пресс-службе департамента полиции отметили, что каждый день сотрудники полиции патрулируют улицы города и трассы республиканского и местного значения, напоминая жителям о правилах дорожного движения, раздавая пешеходам и водителям информационные буклеты.- Пешеходы пересекают дорогу в неположенном месте чаще, чем водители не пропускают их на пешеходных переходах. При этом у сотрудников создается впечатление, что многие пешеходы не знают, что правила дорожного движения существуют и для пешеходов, а не только для водителей. Кроме того, за нарушение предусмотрены наказания — штрафы. Уважаемые участники дорожного движения! Будьте предельно внимательны на дорогах! Не допускайте неоправданно рискованных маневров, которые могут повлечь за собой трагические последствия! Берегите себя и своих близких, – отметил генерал-майор полиции Бактыбаев Жанарбек