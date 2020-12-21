В Актау из бронхов полуторагодовалого ребёнка извлекли кешью

По словам врачей, кешью стал причиной затрудненного дыхания у полуторагодовалого ребёнка.- Ни компьютерная томография, ни рентген не показывали наличие инородного тела в бронхах у ребенка. И только интуитивное чутье и многолетний практический опыт работы подсказывали, что определённо что-то не так! Благодаря совместной работе сплоченной команды в составе детского хирурга областной детской больницы Орынбая Жалгасбаевича и ведущего эндоскописта многопрофильной клиники «Sofie Medgroup» Роллана Елеусинова из бронхов ребёнка после двухнедельного пребывания был изъят фрагмент кешью, – сообщили в клинике.