В Актау демонтировали архитектурный объект «Цветочный водопад»

Фото очевидцев
В социальных сетях появились фотографии, на кадрах видно, что архитектурный объект «Цветочный водопад» демонтировали.
Редакция ожидает официальный ответ от городского акимата на вопрос: Кто и зачем демонтировал архитектурный объект?
Напомним, в июне 2018 года в Актау появилась необычная архитектурная композиция в виде трёх кувшинов. Её вид вызвал недоумение у жителей города. В городском акимате тогда не смогли предоставить информацию о том, кто занимается установкой, за чей счёт, сколько стоит это сооружение и какая организация будет в дальнейшем обслуживать этот объект.
Позже архитектурную композицию украсили однолетними цветами. Для украшения композиции потребовалось более 20 тысяч цветов.
Редакция ожидает официальный ответ от городского акимата на вопрос: Кто и зачем демонтировал архитектурный объект?
Напомним, в июне 2018 года в Актау появилась необычная архитектурная композиция в виде трёх кувшинов. Её вид вызвал недоумение у жителей города. В городском акимате тогда не смогли предоставить информацию о том, кто занимается установкой, за чей счёт, сколько стоит это сооружение и какая организация будет в дальнейшем обслуживать этот объект.
Позже архитектурную композицию украсили однолетними цветами. Для украшения композиции потребовалось более 20 тысяч цветов.