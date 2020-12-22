Для моментального установления личности участковым в Мангистау выдали около 300 планшетов

- В послании президента страны отмечено, что ключевая роль в реформировании системы органов внутренних дел отведена участковым. Полиция должна быть доступна и эффективно обеспечивать безопасность населения, по данному принципу сотрудники местных правоохранительных органов были полностью обеспечены материальными средствами, созданы оптимальные условия для их тесной работы с населением. В настоящее время участковые инспекторы также подключаются к чатам населения в мессенджере WhatsApp и активно работают над страницами в социальной сети Instagram. Это новый механизм взаимодействия с населением. Знак того, что сотрудники полиции приблизились к народу ещё больше, - отметил глава полиции региона, генерал-майор Жанарбек Бактыбаев.

Участковым инспекторам в области выдали 277 планшетов для моментального установления личности горожан. Это позволит полицейским сэкономить время: теперь не требуется доставлять человека в участок. На месте сразу можно узнать, находится ли человек в розыске, не проходит ли по ориентировкам как предполагаемый преступник.В планшете используется специальное программное обеспечение, которое позволяет по защищённым каналам связи заходить в базы данных МВД. Участковый инспектор оперативно на месте может оформить дело административного производства в электронном формате. В базе данных будут постоянно обновляться сведения об обслуживаемом административном участке.Стоимость планшета Samsung Galaxy Tab Active2 на рынке оценивается в пределах 160-170 тысяч тенге.