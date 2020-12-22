Просроченная справка ПЦР стала причиной депортации кыргызстанца в аэропорту Актау

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Кыргызстанец прибыл в Актау авиарейсом из Турции. За предоставленную просроченную справку ПЦР он был депортирован.



Вчера, 21 декабря, в аэропорт Актау прибыл один международный авиарейс с 138 пассажирами на борту. Со справками оказались 133 человека, без справок — пять граждан нашей страны.



Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.



По результатам ПЦР-анализа из 363 граждан РК, прилетевших в Казахстан 20 декабря, у одного из них, прибывшего рейсом Шарм-эль-Шейх – Алматы, выявлена коронавирусная инфекция.