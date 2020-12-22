Бетонными блоками перекрыли дорогу к базам отдыха в Актау

- Предусмотрена объездная дорога. Объезжать данный участок тяжёлой грузовой и иной технике рекомендуется от 29 километра автомобильной дороги Актау-Курык до базы отдыха «Tree of life», - сообщили власти.

Конструкция дороги от Актау до Тёплого пляжа не рассчитана на вес большегрузных автомобилей. С целью недопущения повреждений дорожного покрытия на двухполосную дорогу от водосбросного канала ТОО «МАЭК-Казатомпром» уложены временные блоки.Дата завершения работ пока неизвестна.