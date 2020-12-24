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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 11:51

Просмотров: 1366

Через 80 лет уровень воды в Каспийском море будет на 18 метров ниже

По подсчетам немецких и голландских исследователей, уровень воды в Каспийском море к 2100 году будет на 9-18 метров ниже, чем сейчас. Это вызовет целый ряд проблем в экологии, экономике и политической стабильности региона. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications Earth & Environment, передает Tengrinews со ссылкой на РИА Новости.

фото из открытых источников
Немецкие ученые из Гисенского и Бременского университетов вместе с голландским геологом Франком Весселингом (Frank Wesselingh) из департамента наук о Земле Утрехтского университета построили прогнозную модель изменения уровня Каспийского моря до конца XXI века сообщает Tengrinews.kz.

Согласно их расчетам, снижение ускорится в ближайшие десятилетия, и к 2100 году уровень моря упадет на 9-18 метров, а площадь морского бассейна сократится на 23-34 процента.

- Для сравнения, если уровень Северного моря упадет на два или три метра, доступ к таким портам, как Роттердам, Гамбург и Лондон будет затруднен. Рыбацкие суда и контейнерные гиганты столкнутся с трудностями, а все страны региона - с огромными проблемами. Здесь речь идет о снижении не менее чем на девять метров, в лучшем случае. В худшем случае перепад составит 18 метров, и Каспийское море потеряет более трети своей площади, - приводятся в пресс-релизе Утрехтского университета слова Весселинга.

Уровень замкнутых водоемов, таких как Каспийское море, по словам ученых, определяется тонким балансом между выпадением осадков и стоками, с одной стороны, и испарением с поверхности озера - с другой. В случае с Каспийским морем падение уровня воды они объясняют усиленным испарением и потерей морского льда в зимний период. Эти процессы связаны с общим повышением засушливости в Средиземноморско-Среднеазиатском регионе.

Авторы обозначают проблемы, которые могут обостриться в связи с падением уровня воды: это повлияет на уникальные экосистемы с их перелетными птицами, белугой и эндемичным каспийским тюленем, который выращивает своих детенышей на льду на севере Каспийского моря. Осушение наиболее мелководной северной части бассейна приведет к вымиранию популяции тюленей.

Крайне неприятные последствия, по мнению ученых, ждут и миллионы людей, живущих на берегах моря или впадающих в него рек. Эти проблемы могут обострить политическую напряженность. Странам, которые делят между собой акваторию Каспийского моря - Азербайджану, России, Ирану, Туркменистану и Казахстану придется заключать новые соглашения о границах и правах на рыболовство.

- Такой аспект изменения климата, как падение уровня озер, может иметь не менее разрушительные последствия, чем глобальное повышение уровня моря. Необходимы немедленные и скоординированные действия, чтобы наверстать потерянное драгоценное время. Сжимающееся Каспийское море может стать примером решения проблемы и стимулировать подобные действия в других регионах, - пишут авторы исследования в своей статье.

Ученые призывают к созданию международной целевой группы по исчезающим озерам под эгидой Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), которая координировала бы решение этой проблемы.



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Комментарии ( 2 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Сергей Владимиров
  • shurik_kz11
 Guz (Посетители) Сегодня, 13:48
Эк замахнулись на 80 лет. Завтра что будет спрогнозировать не могут,а туда же хайперы-вангисты.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Сергей Владимиров
  • shurik_kz11
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 13:22
зря осветили эту новость.
теперь наши чинуши начнут "спасать" наше море...
последствия будут более удручающими.
 
 

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