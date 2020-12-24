Полиция Актау: Перелезший через перила мужчина был в алкогольном опьянении

На пульт дежурного «102» управления полиции Актау 24 декабря поступило сообщение от женщины о том, что мужчина хочет спрыгнуть с пятого этажа одного из домов 14 микрорайона.На место прибыли ближайшие экипажи патрульной полиции «Сункар-3» и «Сункар-5».Трагедию удалось предотвратить инспекторами батальона патрульной полиции - это Рыскелди Маденов, Сидраг Лобян, Бауыржан Конысбеков, а также командир роты Нурсултан Кынатов.- Когда мы поднялись на пятый этаж, мужчина пригрозил, что если сотрудники не уйдут, он спрыгнет. Мы с коллегами поддерживали разговор с гражданином, который был в стрессовой ситуации и при этом находился в алкогольном опьянении. Мужчина согласился, чтоб один из сотрудников поднялся к нему для разговора. Остальные сотрудники полиции остались этажом ниже, чтоб в любой момент быть готовыми к разного рода ситуациям. После длительных переговоров мужчина согласился перелезть и поехать с сотрудниками. Его доставили в управление полиции для выяснения всех обстоятельств, - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.