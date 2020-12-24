Зоопарк Алматы готов принять к себе питона Каа из Актау

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Транспортировка змеи, по словам директора зоопарка, будет за счет актауской стороны.



- Строить отдельно место для питона не придется, все есть. Насколько мне известно, в Актау уже есть спонсор, готовый профинансировать транспортировку животного, единственный момент, что везти его в багажном отделении несколько проблематично, так как безопасная температура воздуха для питона должна быть +18 и выше, а в багажном отсеке она значительно ниже, но если с перелетом не возникнет проблем, то мы готовы забрать его к себе, – рассказал Сейлхан Акилбеков, директор зоопарка в Алматы.