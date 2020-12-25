В Актау не будут платить за доносы на соседей в новогодние праздники

Иллюстративное фото
Главный санитарный врач Мангистауской области Газиз Надуев заявил, что в Актау не будут платить тем, кто будет жаловаться на нарушителей карантина. Этот вопрос к Газизу Надуеву у редакции возник после того, как стало известно, что в Уральске власти намерены премировать граждан в размере 20 тысяч тенге за доносы.
- Я считаю, что данная информация фейковая, так как я сомневаюсь, что в бюджете заложены средства на выплаты денежных вознаграждений для тех, кто будет жаловаться на нарушение карантинных мер. В Мангистауской области подобного рода выплат не предусмотрено, - сообщил Газиз Надуев.
Главный санитарный врач назвал максимальное количество человек, которые могут вместе отпраздновать Новый год.
- Четкой регламентации нет, но рекомендуется собираться компанией не более пяти человек. Я всех призываю встретить праздник дома, в кругу самых близких. В городе установили елки, можно выйти на прогулку, соблюдая при этом дистанцию. Но посещать места массового скопления, приглашать домой огромное количество гостей, устраивать корпоративы крайне не рекомендуется, - заключил Газиз Надуев.
- Я считаю, что данная информация фейковая, так как я сомневаюсь, что в бюджете заложены средства на выплаты денежных вознаграждений для тех, кто будет жаловаться на нарушение карантинных мер. В Мангистауской области подобного рода выплат не предусмотрено, - сообщил Газиз Надуев.
Главный санитарный врач назвал максимальное количество человек, которые могут вместе отпраздновать Новый год.
- Четкой регламентации нет, но рекомендуется собираться компанией не более пяти человек. Я всех призываю встретить праздник дома, в кругу самых близких. В городе установили елки, можно выйти на прогулку, соблюдая при этом дистанцию. Но посещать места массового скопления, приглашать домой огромное количество гостей, устраивать корпоративы крайне не рекомендуется, - заключил Газиз Надуев.