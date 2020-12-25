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ЛАДА.kz » Общество

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 11:44

Просмотров: 1195

В Актау не будут платить за доносы на соседей в новогодние праздники

В Актау, в отличие от Уральска, премировать граждан за сообщения о нарушителях карантина в новогодние выходные не будут. Об этом сообщил главный санитарный врач Мангистауской области Газиз Надуев.

Иллюстративное фото
Главный санитарный врач Мангистауской области Газиз Надуев заявил, что в Актау не будут платить тем, кто будет жаловаться на нарушителей карантина. Этот вопрос к Газизу Надуеву у редакции возник после того, как стало известно, что в Уральске власти намерены премировать граждан в размере 20 тысяч тенге за доносы.

- Я считаю, что данная информация фейковая, так как я сомневаюсь, что в бюджете заложены средства на выплаты денежных вознаграждений для тех, кто будет жаловаться на нарушение карантинных мер. В Мангистауской области подобного рода выплат не предусмотрено, - сообщил Газиз Надуев.

Главный санитарный врач назвал максимальное количество человек, которые могут вместе отпраздновать Новый год.

- Четкой регламентации нет, но рекомендуется собираться компанией не более пяти человек. Я всех призываю встретить праздник дома, в кругу самых близких. В городе установили елки, можно выйти на прогулку, соблюдая при этом дистанцию. Но посещать места массового скопления, приглашать домой огромное количество гостей, устраивать корпоративы крайне не рекомендуется, - заключил Газиз Надуев.



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Комментарии ( 4 )

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rastolkuy (Посетители) Сегодня, 12:22
Поеду в Уральск.

i
 
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Pluto (Посетители) Сегодня, 12:09
Значит будут доносить из патриотических побуждений.
 
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Nurzhan_from_aktau (Посетители) Сегодня, 12:09
Блиииииннннн
 
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  • DAD
 babe (Посетители) Сегодня, 11:49
устраивать корпоративы крайне не рекомендуется, - заключил Газиз Надуев.

Значит все таки рекомендательный характер
 
 

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