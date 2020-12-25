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ЛАДА.kz » Общество

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 11:33

Просмотров: 367

В Актау Деда Мороза и Снегурочку домой рекомендовали не приглашать

В регионе запрещено заказывать на дом аниматоров Деда Мороза и Снегурочку. Об этом сообщил главный санитарный врач Мангистауской области Газиз Надуев.

Иллюстративное фото
Газиз Надуев отметил, что в Мангистауской области ухудшается санитарно-эпидемиологическая ситуация.

В связи с этим главный санитарный врач настоятельно рекомендует граждан соблюдать меры предосторожности, отказаться от посиделок в большой компании, посещения мест массового скопления, и не приглашать домой Деда Мороза и Снегурочку.

- Я не думаю, что аниматоры будут ходить по домам, используя медицинские маски. Отсюда следует предположить, что они могут стать переносчиками коронавирусной инфекции. Поэтому нежелательно идти на такие риски, лучше воздержаться. Тем более, учитывая, что сейчас мы выявляем в сутки более десяти случаев коронавируса, тогда как в октябре-ноябре было всего два-три случая в сутки, - прокомментировал Газиз Надуев.



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Комментарии ( 2 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 12:18
А почему не запретят представителям "Alliance EnergoSnab" проверять показания счетчиков?
Они, в отличие от Деда Мороза, посещают сотни квартир.
 
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  • 618965450
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 12:15
А главсанврач может прийти в качестве Деда Мороза? у меня для него стишок есть )))))))))))))
 
 

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