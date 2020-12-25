В Актау Деда Мороза и Снегурочку домой рекомендовали не приглашать

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Газиз Надуев отметил, что в Мангистауской области ухудшается санитарно-эпидемиологическая ситуация.



В связи с этим главный санитарный врач настоятельно рекомендует граждан соблюдать меры предосторожности, отказаться от посиделок в большой компании, посещения мест массового скопления, и не приглашать домой Деда Мороза и Снегурочку.



- Я не думаю, что аниматоры будут ходить по домам, используя медицинские маски. Отсюда следует предположить, что они могут стать переносчиками коронавирусной инфекции. Поэтому нежелательно идти на такие риски, лучше воздержаться. Тем более, учитывая, что сейчас мы выявляем в сутки более десяти случаев коронавируса, тогда как в октябре-ноябре было всего два-три случая в сутки, - прокомментировал Газиз Надуев.