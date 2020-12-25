Появились подробности о новых заражённых коронавирусом в Мангистау

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За прошедшие сутки в стране выявлены 736 заболевших COVID-19, из них 12 в Мангистау.



Девять человек из зараженных – жители Актау. Еще трое - жители Мунайлинского района.



- Среди пациентов четверо - симптомные, семь человек - бессимптомные, ещё у одного вирус выявлен во время скрининга, - отметили в Центре общественных коммуникаций области.



На сегодня в нашем регионе зарегистрирован 3639 случаев заболевания COVID-19.