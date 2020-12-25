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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:31

Просмотров: 803

Концерт Тимати отменили в Актау

Концерт российского артиста Тимати в Актау отменён из-за запрета на проведение массовых мероприятий в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

Фото из доступных источников
По данным Tengrinews.kz, концерт российского хип-хоп-исполнителя, певца, музыкального продюсера Тимати отменили, который должен был пройти 31 декабря в Rixos Water World Aktau.

- В связи со сложившимися обстоятельствами хотим объявить об отмене новогодней концертной программы и гала-ужина в Rixos Water World Aktau. Берегите себя и своих близких, - говорится в сообщении на странице отеля в Instagram.

Отмечается, что обстоятельством для отмены мероприятий стало решение Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Казахстане (МВК) о запрете на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, в том числе новогодних утренников и праздничных корпоративов с 25 декабря по 5 января.

Судя по рекламе в социальных сетях и публикациям туристических агентств, в январе в отеле хотели провести концерты Наzимы и группы «Пицца».



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Комментарии ( 3 )

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Maximus (Посетители) Сегодня, 15:59
Кто это такой? fuck
 
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FL (Посетители) Сегодня, 15:55
Ойбаяй. Пичаль бида uhmylka
 
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  • smesharik
 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 15:41
хип-хоп, лалалала, Тимати не будет-во какая беда... rofl
 
 

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