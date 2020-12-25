Концерт Тимати отменили в Актау

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По данным Tengrinews.kz, концерт российского хип-хоп-исполнителя, певца, музыкального продюсера Тимати отменили, который должен был пройти 31 декабря в Rixos Water World Aktau.
- В связи со сложившимися обстоятельствами хотим объявить об отмене новогодней концертной программы и гала-ужина в Rixos Water World Aktau. Берегите себя и своих близких, - говорится в сообщении на странице отеля в Instagram.
Отмечается, что обстоятельством для отмены мероприятий стало решение Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Казахстане (МВК) о запрете на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, в том числе новогодних утренников и праздничных корпоративов с 25 декабря по 5 января.
Судя по рекламе в социальных сетях и публикациям туристических агентств, в январе в отеле хотели провести концерты Наzимы и группы «Пицца».
- В связи со сложившимися обстоятельствами хотим объявить об отмене новогодней концертной программы и гала-ужина в Rixos Water World Aktau. Берегите себя и своих близких, - говорится в сообщении на странице отеля в Instagram.
Отмечается, что обстоятельством для отмены мероприятий стало решение Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Казахстане (МВК) о запрете на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, в том числе новогодних утренников и праздничных корпоративов с 25 декабря по 5 января.
Судя по рекламе в социальных сетях и публикациям туристических агентств, в январе в отеле хотели провести концерты Наzимы и группы «Пицца».