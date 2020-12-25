Падёж около 300 лошадей зафиксировали в Мангистау

Фото из архива "Лады"
По его словам, причиной гибели лошадей стали обильные осадки в ноябре и недостаток кормов.
- Раньше были теплые зимы. В ноябре этого года пошел сильный снег, потом дожди, землю сковало льдом. Корма есть, но они очень дорогие - 20 килограммов отрубей продают за 1 500 тенге. Стоимость килограмма отрубей составляет 75 тенге, связку сена осенью продавали по 750–1000 тенге. Не всем удается купить, - сказал он журналисту сайта «Азаттык».
В районном акимате подтвердили информацию о гибели лошадей и заявили, что принимают меры. Заместитель акима Мангистауского района Аскар Аккулов сказал, что падёж в большинстве случаев связан с неудовлетворительным уходом за скотом.
- Из-за пандемии в этом году мы не смогли в полной мере заготовить корма. Обычно сено косят 27 бригад, в этом году работало всего 13 бригад. Сейчас мы сделали так, чтобы 20 килограммов корма продавали по 1 400 тенге. Отправили в сёла 34 рулона сена, еще 78 рулонов в пути. Многие люди работают вахтовым методом, оставляют свой скот без присмотра. Надо же усиленно подкармливать тощий скот, поить теплой водой и присматривать, - сказал заместитель акима.
В Мангистауском районе насчитывается 36 крестьянских хозяйств, занимающихся животноводством. По данным статистики, в районе 24 тысячи голов лошадей, около 10 тысяч голов крупного рогатого скота, 27 тысяч голов верблюдов, 126 тысяч голов овец, 49 тысяч голов коз.
Центр Мангистауского района - станция Шетпе - находится примерно в 200 километрах от областного центра Актау.
- Раньше были теплые зимы. В ноябре этого года пошел сильный снег, потом дожди, землю сковало льдом. Корма есть, но они очень дорогие - 20 килограммов отрубей продают за 1 500 тенге. Стоимость килограмма отрубей составляет 75 тенге, связку сена осенью продавали по 750–1000 тенге. Не всем удается купить, - сказал он журналисту сайта «Азаттык».
В районном акимате подтвердили информацию о гибели лошадей и заявили, что принимают меры. Заместитель акима Мангистауского района Аскар Аккулов сказал, что падёж в большинстве случаев связан с неудовлетворительным уходом за скотом.
- Из-за пандемии в этом году мы не смогли в полной мере заготовить корма. Обычно сено косят 27 бригад, в этом году работало всего 13 бригад. Сейчас мы сделали так, чтобы 20 килограммов корма продавали по 1 400 тенге. Отправили в сёла 34 рулона сена, еще 78 рулонов в пути. Многие люди работают вахтовым методом, оставляют свой скот без присмотра. Надо же усиленно подкармливать тощий скот, поить теплой водой и присматривать, - сказал заместитель акима.
В Мангистауском районе насчитывается 36 крестьянских хозяйств, занимающихся животноводством. По данным статистики, в районе 24 тысячи голов лошадей, около 10 тысяч голов крупного рогатого скота, 27 тысяч голов верблюдов, 126 тысяч голов овец, 49 тысяч голов коз.
Центр Мангистауского района - станция Шетпе - находится примерно в 200 километрах от областного центра Актау.
Оставьте свой комментарий первым.