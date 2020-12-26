Пожарное депо открыли в одном из сёл Мангистау

Фото пресс-службы ДЧС области

Типовое пожарное депо на два автомобиля 25 декабря открыли в селе Баскудук.



Строительство депо началось в 2019 году и завершилось 20 декабря этого года.



Общая стоимость проекта составила 449 миллионов тенге. Пожарное депо расположено на территории площадью восемь тысяч квадратных метров. В новом депо работают 58 человек.



- Современная материальная база нового пожарного депо разрабатывалась по типовому проекту, отвечающему международным стандартам, оснащена пожарной техникой и оборудованием, а также комфортными служебными и бытовыми помещениями. Не остался в стороне и личный состав. В части созданы все условия для полноценного быта и отдыха личного состава, занятий по профессиональной подготовке и физкультурой, - сказал Мурат Муханов, начальник ДЧС региона.



Для повышения профессиональной подготовки личного состава на территории депо имеется учебно-тренировочная башня, 100-метровая полоса с препятствиями и спортивная площадка.