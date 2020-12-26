Подборку видео с авариями в Мангистау опубликовали в полиции

Департамент полиции региона подготовил видеоролик с подборкой случившихся за год дорожно-транспортных происшествий.- Этим видеороликом мы хотим напомнить водителям нашей области, что нужно соблюдать правила дорожного движения, не садиться за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и быть внимательными на дороге. Несоблюдение главных норм в вождении автомобиля может привести к ужасным последствиям, - пояснили в пресс-службе ведомства.