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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 16:52

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Уникальную операцию на работающем сердце провели в Актау

Кардиохирурги Мангистауской областной больницы (МОБ) провели аортокоронарное шунтирование на работающем сердце с минимальным доступом. Операция впервые проведена в истории Мангистау и всего Западного Казахстана. Об этом рассказал Ернур Ордабаев, руководитель кардиохирургического центра МОБ.

Ернур Ордабаев. Фото автора из архива Lada.kz
Операция 65-летнему жителю Актау выполнена Ернуром Ордабаевым, ассистировал Альберт Абулхасов.

- При стандартной операции делается разрез длиной 35-40 сантиметров. Это обычно вызывает определенные трудности после операции. Не нарушая целостность грудины и механизм дыхания, мы сделали надрез на 10-15 сантиметров и выполнили аортокоронарное шунтирование на открытом сердце. До проведения операции состояние пациента усложнялось тем, что в 2019 году он перенёс инсульт, а в этом году – инфаркт. Сейчас мы можем дать хороший прогноз, – рассказал Ернур Ордабаев.

После такой операции, как подчеркнул кардиохирург, пациент может вести обычный образ жизни - лежать на боку и животе, водить автомобиль и не бояться тяжелых последствий.



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