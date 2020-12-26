Уникальную операцию на работающем сердце провели в Актау

Ернур Ордабаев. Фото автора из архива Lada.kz

Операция 65-летнему жителю Актау выполнена Ернуром Ордабаевым, ассистировал Альберт Абулхасов.



- При стандартной операции делается разрез длиной 35-40 сантиметров. Это обычно вызывает определенные трудности после операции. Не нарушая целостность грудины и механизм дыхания, мы сделали надрез на 10-15 сантиметров и выполнили аортокоронарное шунтирование на открытом сердце. До проведения операции состояние пациента усложнялось тем, что в 2019 году он перенёс инсульт, а в этом году – инфаркт. Сейчас мы можем дать хороший прогноз, – рассказал Ернур Ордабаев.



После такой операции, как подчеркнул кардиохирург, пациент может вести обычный образ жизни - лежать на боку и животе, водить автомобиль и не бояться тяжелых последствий.