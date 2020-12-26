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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 13:47

Просмотров: 1765

Новогодние огни зажгли на аллее в Актау

На аллее между 4 и 5 микрорайонами повесили новогодние украшения и зажгли гирлянды. Инициатором акции выступила рекламная компания ADVER. Об этом сообщили в пресс-службе акима города.

Скриншот видеоматериала
Новогоднюю иллюминацию зажгли на аллее Шевченко вчера, 25 декабря. Украшением сквера занималась рекламная компания ADVER.

По словам Яна Зубрицкого, руководителя компании, проект новогоднего освещения в сквере существовал на протяжении нескольких лет.

- Часть гирлянд и светового оформления была закуплена в прошлом году, часть докуплена в этом. Изготовление конструкций и монтаж оборудования произведён нашими сотрудниками. Благотворительную инициативу по оформлению парка поддержал городской акимат Актау совместно с сотрудниками управления электрических сетей, - сообщил Ян Зубрицкий.

Аким города Нурдаулет Килыбай поблагодарил представителей компании за установку световых конструкций.

- Сейчас непростое время для всех, и именно в такой период особенно важна и ценна поддержка друг друга. Люди поддерживают бизнес, и, в свою очередь, предприниматели поддержали горожан. Новогодние праздники — это дополнительный повод поднять настроение и сделать друг другу приятное, - сказал аким.



Видео Азамата Сарсенбаева, Сергея Хачатряна и Рашида Исмагилова



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Комментарии ( 6 )

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vlad7272 (Посетители) Сегодня, 18:11
МОЛОДЦЫ!
 
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Coffee (Посетители) Сегодня, 18:07
Мы гуляли там вчера с семьёй ^_^ Спасибо большое за эту красоту!

Нет на свете невозможных вещей. Бывают только вещи невозможные лично для тебя – причем временно невозможные, если правильно к ним относиться (с) сэр Шурф Лонли-Локли
 
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илидия (Посетители) Сегодня, 16:38
Молодцы.!!! bravo .Ложка меда в бочке дегтя.
 
-1
  • Coffee
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Абвгд (Посетители) Сегодня, 16:16
А можно было бы по уму? Например кусты в доль дорог горели или мигали синхронно! И одним цветом. Так же и внутри композиции, чтоб была какая то синхронность в мигании, мирцании. Тогда действительно было бы красиво. А так, накидали, включили и каждый куст сам по себе
 
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 Мимоза (Посетители) Сегодня, 15:25
Обалдеть как красиво там.
 
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 Ивановна (Посетители) Сегодня, 14:24
красиво украсили. Спасибо. Создали праздничное настроение.
 
 

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