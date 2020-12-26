Новогодние огни зажгли на аллее в Актау

Видео Азамата Сарсенбаева, Сергея Хачатряна и Рашида Исмагилова

Новогоднюю иллюминацию зажгли на аллее Шевченко вчера, 25 декабря. Украшением сквера занималась рекламная компания ADVER.По словам Яна Зубрицкого, руководителя компании, проект новогоднего освещения в сквере существовал на протяжении нескольких лет.- Часть гирлянд и светового оформления была закуплена в прошлом году, часть докуплена в этом. Изготовление конструкций и монтаж оборудования произведён нашими сотрудниками. Благотворительную инициативу по оформлению парка поддержал городской акимат Актау совместно с сотрудниками управления электрических сетей, - сообщил Ян Зубрицкий.Аким города Нурдаулет Килыбай поблагодарил представителей компании за установку световых конструкций.- Сейчас непростое время для всех, и именно в такой период особенно важна и ценна поддержка друг друга. Люди поддерживают бизнес, и, в свою очередь, предприниматели поддержали горожан. Новогодние праздники — это дополнительный повод поднять настроение и сделать друг другу приятное, - сказал аким.