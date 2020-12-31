«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 31 Декабря
+2...+2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 420.91 KZT
  • €1 = 516.79 KZT
  • 1 RUB = 5.62 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:25

Просмотров: 11

Жительница Актау пожаловалась на нецелевое использование павильона автобусной остановки

Жительница Актау заявила, что предприниматель «прибрал к рукам» автобусную остановку напротив магазина «Мечта» возле «Жёлтого рынка» и лишил пассажиров возможности укрываться от ветра.

Фото автора
Местная жительница заявила, что предприниматель «прибрал к рукам» автобусную остановку и лишил пассажиров возможности укрываться от ветра. Ситуацию прокомментировал сам бизнесмен.

По словам женщины, бизнесмен приватизировал остановку общественного транспорта, разместив там свой бутик: это лишило пассажиров возможности укрыться от ветра зимой и от солнца в летние дни.

В городском акимате сообщили, что это одно из направлений, которое развивают местные власти. Никаких правонарушений со стороны предпринимателя нет.

Данный проект «Умная автобусная остановка» (Smart bus stop), по словам бизнесмена, он воплощает для горожан.

Это интерактивная остановка, которая оборудована дополнительными функциями для комфортного ожидания наземного общественного транспорта.

Жительница Актау пожаловалась на нецелевое использование павильона автобусной остановки

Проект «Умной автобусной остановки»


- Это является частью комплексного решения «Умного города» и обладает многими практическими функциями. В них можно интегрировать платёжные устройства для продажи билетов на общественный транспорт и информационные табло, на которых отображаются маршрут, прибытие, отправление и информация о дорожной обстановке. Также есть возможность установить зарядные устройства для электромобилей, самообслуживающиеся автоматы для продажи продуктов питания и напитков, датчики для контроля качества воздуха или уровня шума и камеры видеонаблюдения. Для повышения комфорта пассажиров оборудованы обогреваемые скамейки и сиденья, стандартным оснащением являются светодиоды Wi-Fi и цифровая реклама, что даёт городской администрации коммерчески интересный продукт с экономически выгодным потенциалом. Кроме того, интегрированный интерактивный терминал Smart-киоск обеспечивает доступ к информации, приложениям для общения с городом, совершения покупок, развлечений или образования, - прокомментировал хозяин Smart-киоска.


Для обеспечения безопасности остановка оснащена системами видеонаблюдения и кнопкой тревоги для вызова специальных служб: полиции, скорой, пожарных. Для людей с ограниченными возможностями предусмотрены динамики для озвучивания номера прибывшего на остановку автобуса.

На остановке имеются скамейки для ожидания транспорта, также отопление.

Строительно-ремонтные работы уже на стадии завершения. Открытие планируется в конце января 2020 года. Остановка будет работать в круглосуточном режиме.

В дальнейшем предприниматель планирует установить монитор с интеграцией местных автобусных маршрутов. Для этого, по его словам, необходима поддержка со стороны чиновников, в частности, Актауского городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика