Жительница Актау пожаловалась на нецелевое использование павильона автобусной остановки

Проект «Умной автобусной остановки»

- Это является частью комплексного решения «Умного города» и обладает многими практическими функциями. В них можно интегрировать платёжные устройства для продажи билетов на общественный транспорт и информационные табло, на которых отображаются маршрут, прибытие, отправление и информация о дорожной обстановке. Также есть возможность установить зарядные устройства для электромобилей, самообслуживающиеся автоматы для продажи продуктов питания и напитков, датчики для контроля качества воздуха или уровня шума и камеры видеонаблюдения. Для повышения комфорта пассажиров оборудованы обогреваемые скамейки и сиденья, стандартным оснащением являются светодиоды Wi-Fi и цифровая реклама, что даёт городской администрации коммерчески интересный продукт с экономически выгодным потенциалом. Кроме того, интегрированный интерактивный терминал Smart-киоск обеспечивает доступ к информации, приложениям для общения с городом, совершения покупок, развлечений или образования, - прокомментировал хозяин Smart-киоска.

Местная жительница заявила, что предприниматель «прибрал к рукам» автобусную остановку и лишил пассажиров возможности укрываться от ветра. Ситуацию прокомментировал сам бизнесмен.По словам женщины, бизнесмен приватизировал остановку общественного транспорта, разместив там свой бутик: это лишило пассажиров возможности укрыться от ветра зимой и от солнца в летние дни.В городском акимате сообщили, что это одно из направлений, которое развивают местные власти. Никаких правонарушений со стороны предпринимателя нет.Данный проект «Умная автобусная остановка» (Smart bus stop), по словам бизнесмена, он воплощает для горожан.Это интерактивная остановка, которая оборудована дополнительными функциями для комфортного ожидания наземного общественного транспорта.Для обеспечения безопасности остановка оснащена системами видеонаблюдения и кнопкой тревоги для вызова специальных служб: полиции, скорой, пожарных. Для людей с ограниченными возможностями предусмотрены динамики для озвучивания номера прибывшего на остановку автобуса.На остановке имеются скамейки для ожидания транспорта, также отопление.Строительно-ремонтные работы уже на стадии завершения. Открытие планируется в конце января 2020 года. Остановка будет работать в круглосуточном режиме.В дальнейшем предприниматель планирует установить монитор с интеграцией местных автобусных маршрутов. Для этого, по его словам, необходима поддержка со стороны чиновников, в частности, Актауского городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог.