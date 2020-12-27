Полиция Актау ищет дорожного нарушителя

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Водитель Hyundai не включил «поворотники» при перестроении и проехал на красный сигнал светофора на одном из перекрёстков.
Дорожного нарушителя запечатлел видеорегистратор на перекрёстке между 12, 13 и 14 микрорайонами.
В департаменте полиции региона сообщили, что сотрудники батальона патрульной полиции управления полиции Актау устанавливают личность водителя, причастного к нарушению ПДД.
Водителю Hyundai грозит штраф 13 890 тенге согласно статье 595 КоАП РК (Нарушение правил маневрирования), а также согласно статье 599 КоАП РК (Проезд на запрещающий сигнал светофора) налагается штраф в размере 27 780 тенге.
Напомним, видеоролик был размещён в рубрике «Народные новости».
Дорожного нарушителя запечатлел видеорегистратор на перекрёстке между 12, 13 и 14 микрорайонами.
В департаменте полиции региона сообщили, что сотрудники батальона патрульной полиции управления полиции Актау устанавливают личность водителя, причастного к нарушению ПДД.
Водителю Hyundai грозит штраф 13 890 тенге согласно статье 595 КоАП РК (Нарушение правил маневрирования), а также согласно статье 599 КоАП РК (Проезд на запрещающий сигнал светофора) налагается штраф в размере 27 780 тенге.
Напомним, видеоролик был размещён в рубрике «Народные новости».
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