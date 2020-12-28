В Мангистауской области от птичьего гриппа привито 3 400 представителей домашней птицы

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В управлении ветеринарии Мангистауской области рассказали о вакцинации домашней птицы и другого скота.



- Привито 3 400 единиц домашней птицы в населенных пунктах области. Были применены вакцины в количестве 652 990 доз против 12 видов особо опасных болезней животных, таких как: сибирская язва, бешенство, чума верблюдов, оспа, пастереллез, брадзот, эхинококкоз, и.т.д, - сообщил руководитель управления ветеринарии Мангистауской области Шамгали Хамиев на брифинге в центре общественных коммуникаций.



Сейчас в регионе ситуация по заболеваемости поголовья сельскохозяйственных животных стабильная. Однако в конце 2019 и в начале 2020 года на территории Мангистауской области у верблюдов выявляли оспу.



- Силами ветеринарной службы было вылечено 2 379 голов больного скота, продезинфицировано 396 частных подворий с общей площадью 83 750 кв.м. В течение года беспрерывно проводились работы по ветеринарному учету и ведению электронной базы данных поголовья сельскохозяйственных животных. В данное время в электронной базе по идентификации животных зарегистрировано 23 888 голов крупного рогатого скота, 415 993 мелкого рогатого скота, 85 498 лошадей и 72 996 голов верблюдов, - рассказал Шамгали Хамиев.