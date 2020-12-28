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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 16:05

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Школьники из Тупкараганского района стали победителями национальной олимпиады «Мың бала»

В олимпиаде приняли участие 17 школьников. Семеро из них стали призерами. Об этом сообщила Айбаршын Утесбаева, руководитель отдела образования Тупкараганского района.

Фото пресс-службы акимата Тупкараганского района
По словам Айбаршын Утесбаевой, олимпиада среди учащихся 5-6 классов проводилась в августе, а церемония награждения состоялась 14 декабря.

- В целях поддержки школ сельской местности проведена национальная интеллектуальная олимпиада «Мың бала». Из Тупкараганского района 1440 ребят были рекомендованы к отбору. Здесь были учтены результаты контрольных и самостоятельных работ, которые учащиеся выполняли в I-II учебных четвертях. По итогам интеллектуальной олимпиады один школьник получил поощрительный приз, семеро - призовые места. Победителям был подарен ноутбук от фонда Нурсултана Назарбаева, - рассказала Айбаршын Утесбаева, руководитель отдела образования Тупкараганского района.



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