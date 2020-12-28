Инсталляцию «Бесконечная любовь» презентовали в Актау

Сюрприз для Актау члены команды готовили два месяца.- Нам хотелось сделать подарок городу. Выбор эскиза с сердцем был не случайным. В это нелегкое время нам хотелось подарить горожанам частичку своей любви и тепла, и инсталляция в форме трехметрового сердца это отображает. Объявление о сборе средств мы нигде не публиковали, нам помогали наши знакомые, в числе которых и люди, живущие сейчас в Лондоне и Израиле, когда-то уехавшие из Актау. Нам будет радостно от того, что возле инсталляции люди будут признаваться в любви друг к другу, возможно, кому-то здесь будет сделано предложение выйти замуж, - Айгуль Байзулиева, член команды «Лидеры Запада».