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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 15:42

Просмотров: 941

Инсталляцию «Бесконечная любовь» презентовали в Актау

На набережной 15 микрорайона жителям Актау представили инсталляцию в виде трехметрового сердца. Организаторами выступила инициативная группа граждан. Об этом сообщила Айгуль Байзулиева, член команды «Лидеры Запада».

Фото Рашида Исмагилова
Сюрприз для Актау члены команды готовили два месяца.

Инсталляцию «Бесконечная любовь» презентовали в Актау


- Нам хотелось сделать подарок городу. Выбор эскиза с сердцем был не случайным. В это нелегкое время нам хотелось подарить горожанам частичку своей любви и тепла, и инсталляция в форме трехметрового сердца это отображает. Объявление о сборе средств мы нигде не публиковали, нам помогали наши знакомые, в числе которых и люди, живущие сейчас в Лондоне и Израиле, когда-то уехавшие из Актау. Нам будет радостно от того, что возле инсталляции люди будут признаваться в любви друг к другу, возможно, кому-то здесь будет сделано предложение выйти замуж, - Айгуль Байзулиева, член команды «Лидеры Запада».

Инсталляцию «Бесконечная любовь» презентовали в Актау




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Комментарии ( 3 )

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cas277cas (Посетители) Сегодня, 17:50
Пора делать ежегодные инсталляции на набережной прям из того что сломали,сожгли и прочее-и внизу табличка- в этом году было сломано столько то лавочек,урн,скамеек,балясин,балерьефов!И все благодаря нашей доблестной полиции и ее круглосуточным камерам видеонаблюдения,которые почему то работают когда кто то выкинул окурок,или фантик от конфетки.
 
-1
  • Ивановна
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Феникс (Посетители) Сегодня, 17:19
Делать нечего этой толпе не равнодушных людей. Ой, извините, аплодисменты акимату! Уже притомили пустыми ни кому ненужными и глупыми акциями напоказ!
 
-1
  • Ивановна
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • ЁмоЁ
  • vaterloo
 132131212 (Посетители) Сегодня, 16:02
достали со своей любовью и сердечками, покажите реальность
 
 

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