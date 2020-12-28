ТОО «Каспий Цемент» оштрафовали на 39 миллионов тенге

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ТОО «Каспий Цемент» оштрафовали на 39 млн тенге за печную пыль в Мангистауской области, сообщает пресс-служба Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.





- ТОО для производства товарного бетона при эксплуатации установки совершало эмиссии в окружающую среду, не имея разрешения и положительного заключения государственной экологической экспертизы. Организацией самовольно размещены отходы в виде печной пыли в объеме 5,5 тысячи тонн. Предприятию вынесено предписание об устранении нарушения и предъявлен ущерб на сумму свыше 39 млн тенге. В настоящее время данная сумма взыскана в доход государства, - говорится в распространенном сообщении.



Как заверили в МЭГПР, департаментом экологии по Мангистауской области предписание взято на особый контроль для полного его исполнения.