COVID-19 диагностировали у четырёх человек в Мангистау

Иллюстрация к материалу
За прошедшие сутки в стране зарегистрированы 739 заболевших с положительными результатами на коронавирусную инфекцию. В нашем регионе зарегистрировано четыре новых случая COVID-19.
По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечился 841 человек, из них двое в Мангистау. Также в стране за прошедшие сутки зафиксировано 18 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и три летальных исхода.
На сегодня в нашем регионе зарегистрирован 3671 случай заболевания COVID-19.
По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечился 841 человек, из них двое в Мангистау. Также в стране за прошедшие сутки зафиксировано 18 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и три летальных исхода.
На сегодня в нашем регионе зарегистрирован 3671 случай заболевания COVID-19.
Оставьте свой комментарий первым.