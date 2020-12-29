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ЛАДА.kz » Общество

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 09:38

Просмотров: 490

Осуждённому актауской колонии помогли сделать новогодний подарок для дочери

Осужденный Эмир Алхасов, находясь в колонии, сделал подарок своей дочери. Он изготовил детскую мебель, чтобы обрадовать ребенка в канун Нового года. После доставки подарка администрация учреждения организовала для них видеосвидание. Об этом сообщили в пресс-службе ДУИС по Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
В департаменте уголовно-исполнительной системы по Мангистауской области рассказали, как один из осужденных актауской колонии ГМ-172/6 смог осуществить мечту своей пятилетней дочери, изготовив для нее детскую мебель.

Эмир Алхасов отбывает наказание в стенах колонии уже четвертый год. За это время он трудоустроился на работу в мебельный цех. Спустя время он заработал деньги, которые впоследствии потратил на материалы для изготовления детского столика и кроватки. В цеху откликнулись на его просьбу и предоставили все необходимое для изготовления подарка.

- Я научился работать на станке и решил сделать подарок дочери, - рассказал Эмир Алхасов.

Подарок был доставлен девочке, а администрация учреждения организовала видеосвидание осужденного с его дочерью.

- Трудоустройство осужденных - один из самых важных элементов ресоциализации. Здесь осужденные не только могут получать необходимые навыки и овладевать какой-либо профессией, но и принимать финансовые решения. Часть заработанных денег они тратят на погашения исков, если они есть, остальные тратят по своему усмотрению. Многие используют эти средства для своей семьи, часто именно это и служит индикатором динамики воспитательного процесса, - рассказал заместитель начальника ДУИС, подполковник юстиции Канат Жарылгапов.

По какой статье отбывает наказание Эмир Алхасов, не сообщается. Как он рассказал на видео, ему назначили 18 лет лишения свободы, из которых 4 года он уже отсидел.





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Комментарии ( 1 )

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-1
  • Hich
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  • vaterloo
  • xerox
  • Aktauskii
 babe (Посетители) Сегодня, 09:46
Вот так, одно мгновение, один поступок, одно решение, одно действие калечит судьбу человека. Сейчас 5 лет девочке , даже если и выйдет по удо, то девочка уже будет взрослая и как она будет относится к отцу и как сложится дальнейшая судьба осуждённого - большой вопрос ! Трогательная история!
 
 

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