Осуждённому актауской колонии помогли сделать новогодний подарок для дочери





В департаменте уголовно-исполнительной системы по Мангистауской области рассказали, как один из осужденных актауской колонии ГМ-172/6 смог осуществить мечту своей пятилетней дочери, изготовив для нее детскую мебель.Эмир Алхасов отбывает наказание в стенах колонии уже четвертый год. За это время он трудоустроился на работу в мебельный цех. Спустя время он заработал деньги, которые впоследствии потратил на материалы для изготовления детского столика и кроватки. В цеху откликнулись на его просьбу и предоставили все необходимое для изготовления подарка.- Я научился работать на станке и решил сделать подарок дочери, - рассказал Эмир Алхасов.Подарок был доставлен девочке, а администрация учреждения организовала видеосвидание осужденного с его дочерью.- Трудоустройство осужденных - один из самых важных элементов ресоциализации. Здесь осужденные не только могут получать необходимые навыки и овладевать какой-либо профессией, но и принимать финансовые решения. Часть заработанных денег они тратят на погашения исков, если они есть, остальные тратят по своему усмотрению. Многие используют эти средства для своей семьи, часто именно это и служит индикатором динамики воспитательного процесса, - рассказал заместитель начальника ДУИС, подполковник юстиции Канат Жарылгапов.По какой статье отбывает наказание Эмир Алхасов, не сообщается. Как он рассказал на видео, ему назначили 18 лет лишения свободы, из которых 4 года он уже отсидел.