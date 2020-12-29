В Мангистау 76 алиментщиков привлечены к ответственности

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По данным Айзата Тленбаева, в 2020 году по области к административной ответственности привлечены 75 алиментщиков, еще один должник - к уголовной. В отношении еще 10 должников проводятся следственные действия.



- Как вы знаете, за каждым алиментным делом стоит ребенок. Всего у судебных исполнителей области 9 281 алиментное дело (в 2019 году - 8 276 дел). Из них 5554 производятся по рабочим местам, 3349 выплачиваются добровольно, 378 проблемных производств, - сказал Айзат Тленбаев.



Для справки:



В этом году в законодательство исполнительного производства внесен ряд изменений:



- судебный исполнитель ежеквартально определяет сумму долга по алиментам, выносит постановление в течение трех рабочих дней и направляет его сторонам исполнительного производства для ознакомления;

- ранее частный судебный исполнитель возвращал дело заявителю, если было установлено, что должник проживает на другой территории или его имущество на другой территории. Дело в том, что он не может вести деятельность за пределами своей территории. Сейчас частный судебный исполнитель направляет исполнительный документ соответствующим постановлением в региональную палату судебных исполнителей по месту жительства должника. Уведомляет об этом стороны в течение трех дней. Это позволяет взыскивать алименты без перерыва;

- в случае, когда больше нет работы у лиц с ограниченными возможностями, алименты взыскиваются с государственных пособий или социальных выплат.