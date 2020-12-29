Что сгорело за неделю в Мангистау?

По сообщению службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области, за неделю, с 21 по 27 декабря, подразделения ведомства выезжали по тревоге 19 раз, в том числе два раза - на пожары, 14 раз - на случаи горения и три раза - на проведение аварийно-спасательных работ.В понедельник, 21 декабря, в 14:33 на территории завода пластических масс произошло горение склада для хранения лакокрасочных изделий. Площадь горения составила 15 квадратных метров. Пострадавших нет.В этот же вечер произошло горение бани в Жанаозене. Пожар произошел в 21:20. Обошлось без пострадавших.Вечером 22 декабря пожарные спасли детей 3-х и 5-ти лет, которые оказались взаперти в квартире. Инцидент произошел в 20:48 в доме №8 в 32В микрорайоне. Спасатели открыли входную дверь с помощью лома. Детей передали родителям.Вечером 24 декабря огнеборцы спасли пожилого мужчину. С помощью шанцевого инструмента спасатели открыли входную дверь в квартиру в доме №14 в 26 микрорайоне. Мужчину передали сотрудникам Скорой помощи.- елку нужно украшать только электрогирляндами промышленного производства;- не использовать в декоре елочных веток вату и свечи;- уходя из дома, вынимать вилку елочных гирлянд из розетки и не оставлять «даже на минуточку» без присмотра елку с включенными гирляндами;- в помещении не разрешается зажигать бенгальские огни, применять хлопушки и восковые свечи. Помните, открытый огонь всегда опасен! Правила безопасности: не будьте легкомысленны в обращении с огнем в любых его проявлениях!