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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:00

Просмотров: 305

В Мангистау 113 пациентов получают лечение от коронавируса

По состоянию на 29 декабря текущего года в состоянии средней тяжести находятся 102 человека, пять - в тяжелом, и шесть пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщили в центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

Иллюстрация к материалу
По данным центра общественных коммуникаций региона, на сегодняшний день в инфекционных стационарах І-ІІ уровня по области лечение получают 113 человек.

По информации управления здравоохранения Мангистауской области, из 113 пациентов у 44 результаты ПЦР-анализов показали положительный результат.

- В настоящее время в состоянии средней тяжести находятся 102, пять человек - в тяжелом, и шесть пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние пациентов в реанимации обусловлено дыхательной недостаточностью и сопутствующими хроническими заболеваниями. Занятость коечного фонда по области составляет 25 процентов, - рассказали в центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

В регионе предусмотрено 444 инфекционных койки, 54 реанимационных коек. Для граждан РК и иностранцев без заключения ПЦР-анализа имеется 270 карантинных коек.



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Комментарии ( 1 )

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Mackoi (Посетители) Сегодня, 16:46
А нельзя сказать сколько из 113 человек больных короновирусом и сколько коронавирусной пневмонией. Ведь не все кто лежит в инфекционном отделении болеют коронавирсом, есть и другие инфекционные заболевания. Всё время какие то недомолвки от облздрава.
 
 

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