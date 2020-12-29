В Мангистау 113 пациентов получают лечение от коронавируса

Иллюстрация к материалу

По данным центра общественных коммуникаций региона, на сегодняшний день в инфекционных стационарах І-ІІ уровня по области лечение получают 113 человек.



По информации управления здравоохранения Мангистауской области, из 113 пациентов у 44 результаты ПЦР-анализов показали положительный результат.



- В настоящее время в состоянии средней тяжести находятся 102, пять человек - в тяжелом, и шесть пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние пациентов в реанимации обусловлено дыхательной недостаточностью и сопутствующими хроническими заболеваниями. Занятость коечного фонда по области составляет 25 процентов, - рассказали в центре общественных коммуникаций Мангистауской области.



В регионе предусмотрено 444 инфекционных койки, 54 реанимационных коек. Для граждан РК и иностранцев без заключения ПЦР-анализа имеется 270 карантинных коек.