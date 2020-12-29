В 2021 году бюджет Мангистауской области составит 234 миллиарда тенге

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По словам Марины Алибековой, политика экономического и бюджетного планирования направлена на обеспечение стабильного социально-экономического развития региона.



- На 2021-2025 годы разработана новая программа развития территории, которая будет утверждена сессией областного маслихата после утверждения перечня базовых индикаторов на центральном уровне. Программа, разработанная на 2021-2025 годы, направлена на решение проблем, влияющих на качество жизни населения. Основные отрасли экономики региона представлены следующими сферами: промышленность - 53 процента, транспорт и складирование - 7,7 процента, операции с недвижимым имуществом - 7,7 процента, строительство - 4,1 процента, оптовая и розничная торговля - 3,8 процента, прочие - 22,7 процента. Эти отрасли составляют валовой региональный продукт, - сказала Марина Алибекова.



В целях совершенствования межбюджетных отношений и системы государственного управления с 1 января 2020 года в доходную часть бюджета передан корпоративный подоходный налог от малого и среднего бизнеса, объем которого составил 15 миллиардов тенге. Бюджет области на 2020 год утвержден в объеме 210 миллиардов тенге. По итогам четырех уточнений, бюджет области составил 274 миллиарда тенге.



- С 2020 года по поручению Президента, озвученному в Послании «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана», микро- и малый бизнес освобождены от уплаты налогов на доход сроком на три года, это порядка 17 тысяч субъектов, работающих по патентам, - отметила Марина Алибекова.



Марина Алибекова отметила, что в целом бюджетная политика в регионах реализуется посредством государственных программ.



- К примеру, благодаря госпрограмме «Развитие образования, здравоохранения» мы обеспечиваем выплаты увеличенной заработной платы учителям, производим закуп вакцин. По госпрограмме развития регионов строим инженерные сети и объекты жилищно-коммунального хозяйства, - сказала Марина Алибекова.