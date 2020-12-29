«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 29 Декабря
0...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 419.87 KZT
  • €1 = 514.26 KZT
  • 1 RUB = 5.7 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 18:08

Просмотров: 6

За переброс наркотиков в колонию осудили жителя Мангистау

Жителя Мангистауской области лишили свободы на два года из-за того, что он передавал наркотические вещества в учреждение ГМ-172/6. Об этом сообщили в пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы (ДУИС) по Мангистауской области.

Иллюстративное фото из открытых источников
Жителя Мангистауской области приговорили к двум годам лишения свободы за переброс наркотиков в учреждение ГМ-172/6 ДУИС. Приговор вступил в силу сегодня, 29 декабря.

Ранее гражданин Мангистау был задержан на территории, прилегающей к учреждению ГМ-172/6. Сотрудники ДУИС нашли при нем три мобильных телефона и сверток с веществом зеленого цвета.

- Судебно-химическая экспертиза определила, что в свертке находилось вещество «высушенная марихуана» общим весом 210,73 грамма. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 2 статьи 296 Уголовного Кодекса Республики Казахстан, - сообщили в пресс-службе ведомства.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика