За переброс наркотиков в колонию осудили жителя Мангистау

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Жителя Мангистауской области приговорили к двум годам лишения свободы за переброс наркотиков в учреждение ГМ-172/6 ДУИС. Приговор вступил в силу сегодня, 29 декабря.



Ранее гражданин Мангистау был задержан на территории, прилегающей к учреждению ГМ-172/6. Сотрудники ДУИС нашли при нем три мобильных телефона и сверток с веществом зеленого цвета.



- Судебно-химическая экспертиза определила, что в свертке находилось вещество «высушенная марихуана» общим весом 210,73 грамма. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 2 статьи 296 Уголовного Кодекса Республики Казахстан, - сообщили в пресс-службе ведомства.