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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:12

Просмотров: 180

В Алматы двое жителей Актау выдумали историю о насильном удержании

Двое юношей из Актау приехали в Алматы и придумали историю об их насильном удержании, сообщает Polisia.kz.

Иллюстративное фото
Оба фигуранта – жители Мунайлинского района Мангистауской области. Полицией установлено, что юноши ушли из дома 23 декабря. С тех пор они были в розыске.

– Одному из парней 17 лет, другому на днях исполнилось 18. Впрочем, для празднования дня рождения и грядущего Нового года молодые люди и прибыли в мегаполис. На днях сестра одного из них вышла на связь. Ей парни сообщили, что якобы их насильно удерживают незнакомые люди в Алматы. Автоматически столь тревожная информация поступила в наше распоряжение. Мы незамедлительно создали розыскную группу. По результатам оперативных мероприятий, в одном из жилых комплексов были найдены «пропавшие» - целыми и невредимыми. Рядом с ними посторонних людей не было, – информировал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков.



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Комментарии ( 1 )

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Hich (Посетители) Сегодня, 18:29
Ей парни сообщили, что якобы их насильно удерживают незнакомые люди в Алматы. Автоматически столь тревожная информация поступила в наше распоряжение.


Вон оно как. Автоматически всё, значит.
 
 

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