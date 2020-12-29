В Алматы двое жителей Актау выдумали историю о насильном удержании

Иллюстративное фото

Оба фигуранта – жители Мунайлинского района Мангистауской области. Полицией установлено, что юноши ушли из дома 23 декабря. С тех пор они были в розыске.



– Одному из парней 17 лет, другому на днях исполнилось 18. Впрочем, для празднования дня рождения и грядущего Нового года молодые люди и прибыли в мегаполис. На днях сестра одного из них вышла на связь. Ей парни сообщили, что якобы их насильно удерживают незнакомые люди в Алматы. Автоматически столь тревожная информация поступила в наше распоряжение. Мы незамедлительно создали розыскную группу. По результатам оперативных мероприятий, в одном из жилых комплексов были найдены «пропавшие» - целыми и невредимыми. Рядом с ними посторонних людей не было, – информировал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков.