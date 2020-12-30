Цены на жильё в Актау оказались самыми стабильными в Казахстане

Фото из архива Lada.kz
Стоимость жилой площади в Актау почти не изменилась по сравнению с прошлым годом. Цена за квадратный метр жилой площади, как сообщает krisha.kz, с декабря 2019 года выросла на 0,4 процента.
В этом году Актау оказался в нижней части рейтинга городов Казахстана по стоимости жилья. Средняя цена за квадратный метр жилой площади в Актау под конец года составила 201 150 тенге. Наш город «обошёл» только Актобе и Кызылорду, где стоимость за квадрат составила 173 950 и 152 025 тенге соответственно.
Городами с наиболее дорогим жильём остаются Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Петропавловск и Караганда.
В этом году Актау оказался в нижней части рейтинга городов Казахстана по стоимости жилья. Средняя цена за квадратный метр жилой площади в Актау под конец года составила 201 150 тенге. Наш город «обошёл» только Актобе и Кызылорду, где стоимость за квадрат составила 173 950 и 152 025 тенге соответственно.
Городами с наиболее дорогим жильём остаются Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Петропавловск и Караганда.