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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 10:05

Просмотров: 341

Поздравляем с наступающим Новым годом!

Редакция Lada.kz поздравляет всех жителей Мангистау с Новым 2021 годом!

Примите поздравления
Желаем всем жителям нашего прекрасного края без сожаления перевернуть страницу календаря. Оставить в памяти только минуты счастья и нежности.

А они, конечно, были и в этом непростом году. Ещё нужно сохранить опыт борьбы с проблемами и навыки выживания в условиях ограничений. В Новый год давайте смотреть с надеждой.

Пусть небо над нашей страной будет по-прежнему мирным, родные и близкие будут здоровы, друзья - мудрыми, а дети - послушными и успешными. Пусть влюблённые поженятся, а взяточники сядут. Пусть зимою идёт снег, весной - дожди, а летом будут открыты все пляжи!

Пусть, наконец-то, в городе появится хозяин, и в нашем родном Актау зашумят настоящие, а не пластмассовые деревья. Пусть ровно через год мы будем сожалеть, провожая уходящий год, потому что 2021 будет для каждого из нас счастливым! Мы очень на это надеемся!

С любовью, ваша «ЛАДА».



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Комментарии ( 1 )

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  • Рашид Исмагилов
  • sergei 66
  • Модератор №5
 Феникс (Посетители) Сегодня, 11:55
Уважаемый коллектив редакции «Лада» поздравляем Вас с наступающим Новым годом!
От всей души желаем Вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия и как говорила Фаина Раневская «Будьте счастливы, ведь это так всех раздражает»!
Спасибо Вам за вашу работу, оставайтесь честными, объективными и беспристрастными!
Пусть у Вас будет как можно больше успешных проектов, новых идей, благодарных читателей и очередь рекламодателей!
С Новым годом!
 
 

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