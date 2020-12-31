Поздравляем с наступающим Новым годом!

Примите поздравления

Желаем всем жителям нашего прекрасного края без сожаления перевернуть страницу календаря. Оставить в памяти только минуты счастья и нежности.



А они, конечно, были и в этом непростом году. Ещё нужно сохранить опыт борьбы с проблемами и навыки выживания в условиях ограничений. В Новый год давайте смотреть с надеждой.



Пусть небо над нашей страной будет по-прежнему мирным, родные и близкие будут здоровы, друзья - мудрыми, а дети - послушными и успешными. Пусть влюблённые поженятся, а взяточники сядут. Пусть зимою идёт снег, весной - дожди, а летом будут открыты все пляжи!



Пусть, наконец-то, в городе появится хозяин, и в нашем родном Актау зашумят настоящие, а не пластмассовые деревья. Пусть ровно через год мы будем сожалеть, провожая уходящий год, потому что 2021 будет для каждого из нас счастливым! Мы очень на это надеемся!



С любовью, ваша «ЛАДА».