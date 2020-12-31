Неутешительные выводы... Аким Мангистау стал аутсайдером

- Каждый месяц Серикбай Трумов попадает в какие-либо скандалы или передряги, где главным действующим лицом является он сам. Неспособность своевременно решать наболевшие вопросы и конфликты в регионе оборачивается для него частыми сливами компроматов и прочими анонимками, одним из которых стала публикация записи решения конфликта между предпринимателем и НПП «Атамекен» области. У заместителя Серикбая Трумова провели обыск по делу о махинациях с газом, хотя сам аким старается держать хорошую мину при плохой игре, - передаёт информационный портал.

В преддверии парламентских выборов, которые пройдут 10 января 2021 года, новостное издание toppress.kz составило рейтинг акимов.Аким Мангистауской области Серикбай Трумов занял последнюю строчку в этом списке.Мангистау является крупнейшим поставщиком нефти и газа, где их доля в объёме промышленного производства области составляет 73 процента. В регионе, кроме этого, производят электроэнергию и минеральные удобрения. В Жанаозене открыли сахарный завод и вирусологическую лабораторию.Тема строительства автомобильных дорог более актуализировалась в свете заявления о ремонте ещё 477 километров дорог в области, качество которых необходимо будет особо проверять после серии публикаций в социальных сетях. Серикбай Трумов, в свою очередь, обещает довести до 79 процентов показатель водоснабжения в сельских населенных пунктах.По уровню бедности наш регион допустил рост доли населения, проживающего за чертой бедности до 5,7 процента. Это на 1,4 процента больше показателя 2019 года.