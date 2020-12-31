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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:27

Просмотров: 3256

Неутешительные выводы... Аким Мангистау стал аутсайдером

Первое лицо региональной администрации Серикбай Трумов занял последнее место в рейтинге акимов страны, сообщает информационный портал toppress.kz.

Фото из архива Lada.kz
В преддверии парламентских выборов, которые пройдут 10 января 2021 года, новостное издание toppress.kz составило рейтинг акимов.

Аким Мангистауской области Серикбай Трумов занял последнюю строчку в этом списке.

- Каждый месяц Серикбай Трумов попадает в какие-либо скандалы или передряги, где главным действующим лицом является он сам. Неспособность своевременно решать наболевшие вопросы и конфликты в регионе оборачивается для него частыми сливами компроматов и прочими анонимками, одним из которых стала публикация записи решения конфликта между предпринимателем и НПП «Атамекен» области. У заместителя Серикбая Трумова провели обыск по делу о махинациях с газом, хотя сам аким старается держать хорошую мину при плохой игре, - передаёт информационный портал.


Мангистау является крупнейшим поставщиком нефти и газа, где их доля в объёме промышленного производства области составляет 73 процента. В регионе, кроме этого, производят электроэнергию и минеральные удобрения. В Жанаозене открыли сахарный завод и вирусологическую лабораторию.

Тема строительства автомобильных дорог более актуализировалась в свете заявления о ремонте ещё 477 километров дорог в области, качество которых необходимо будет особо проверять после серии публикаций в социальных сетях. Серикбай Трумов, в свою очередь, обещает довести до 79 процентов показатель водоснабжения в сельских населенных пунктах.

По уровню бедности наш регион допустил рост доли населения, проживающего за чертой бедности до 5,7 процента. Это на 1,4 процента больше показателя 2019 года.



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Комментарии ( 6 )

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makenych (Посетители) Сегодня, 13:31
Какое озеленение? Откуда вода? Население в 2 раза прибавили а МАЭК частная контора гибнет, воды на людей не хватает. Очистные нужны путевые, люди толковые и будет озеленение.
 
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 G32 (Посетители) Сегодня, 13:20
Хоть у одного была бы совесть, взял бы да сам ушёл.

Ещё когда его кандидатура только выдвигалась, и тут были куча восхищений и надежд, лично я знал что ничего хорошего не будет.
 
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  • n92
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 tolk (Посетители) Сегодня, 13:18
Зачем нам такой аким? Нам такой аким не нужен!

Трата огромных денег на озеленение города и области,которая в итоге была провалена и город был благополучно засушен. - это показатель работы акимов!
Строительство новых микрорайонов без архитектурного ансамбля , без граммотной планировки в итоге приводит к нагромождению домов по типу Шанхая ,что в будущем превратится в трущёбы - это показатель работы акимов!
Ограждение себя любимых от народа,нежелание реагировать на наболевшие проблемы города и области - это показатель работы акимов!
 
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makenych (Посетители) Сегодня, 13:11
Прийдёт новый не местный и будет изобретать суперсхемы по разорению региона всякие альянсснабы, мраморные бордюры
Этот я так понимаю взяток мало берет мутить не позволяет вот его вурдалаки и топят. Можно по всякому бюджет пилить но не всякий для людей старается забыли за дороги внутри микрорайоне! Серикбай походу в столицу мало откатывает вот его и поместили в топ снизу. Здоровья Вам АКИМ! Настоящий ЧЕЛОВЕК!
 
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 Freeman81 (Посетители) Сегодня, 12:53
Безсердечно поздравляю его с первым местом с конца foo foo foo

Да здравствует разум, да сгинет маразм
 
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 watlow (Посетители) Сегодня, 12:02
А это точно аким, не муляж?
 
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 12-й регион (Посетители) Сегодня, 11:44
А чё он сидит тогда в кресле акима? Гнать его в шею!
 
 

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