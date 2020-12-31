Неутешительные выводы... Аким Мангистау стал аутсайдером

Фото из архива Lada.kz
В преддверии парламентских выборов, которые пройдут 10 января 2021 года, новостное издание toppress.kz составило рейтинг акимов.
Аким Мангистауской области Серикбай Трумов занял последнюю строчку в этом списке.
Мангистау является крупнейшим поставщиком нефти и газа, где их доля в объёме промышленного производства области составляет 73 процента. В регионе, кроме этого, производят электроэнергию и минеральные удобрения. В Жанаозене открыли сахарный завод и вирусологическую лабораторию.
Тема строительства автомобильных дорог более актуализировалась в свете заявления о ремонте ещё 477 километров дорог в области, качество которых необходимо будет особо проверять после серии публикаций в социальных сетях. Серикбай Трумов, в свою очередь, обещает довести до 79 процентов показатель водоснабжения в сельских населенных пунктах.
По уровню бедности наш регион допустил рост доли населения, проживающего за чертой бедности до 5,7 процента. Это на 1,4 процента больше показателя 2019 года.
Аким Мангистауской области Серикбай Трумов занял последнюю строчку в этом списке.
- Каждый месяц Серикбай Трумов попадает в какие-либо скандалы или передряги, где главным действующим лицом является он сам. Неспособность своевременно решать наболевшие вопросы и конфликты в регионе оборачивается для него частыми сливами компроматов и прочими анонимками, одним из которых стала публикация записи решения конфликта между предпринимателем и НПП «Атамекен» области. У заместителя Серикбая Трумова провели обыск по делу о махинациях с газом, хотя сам аким старается держать хорошую мину при плохой игре, - передаёт информационный портал.
Мангистау является крупнейшим поставщиком нефти и газа, где их доля в объёме промышленного производства области составляет 73 процента. В регионе, кроме этого, производят электроэнергию и минеральные удобрения. В Жанаозене открыли сахарный завод и вирусологическую лабораторию.
Тема строительства автомобильных дорог более актуализировалась в свете заявления о ремонте ещё 477 километров дорог в области, качество которых необходимо будет особо проверять после серии публикаций в социальных сетях. Серикбай Трумов, в свою очередь, обещает довести до 79 процентов показатель водоснабжения в сельских населенных пунктах.
По уровню бедности наш регион допустил рост доли населения, проживающего за чертой бедности до 5,7 процента. Это на 1,4 процента больше показателя 2019 года.