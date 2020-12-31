Что «гуглили» в 2020 году жители Актау

Больше всего актаусцев в этом году интересовала тема коронавируса.На втором месте по числу запросов — социальная выплата на время пандемии в размере 42 500 тенге.В тройке лидеров по запросам - онлайн-обучение в школах во время карантинных мер.Сайт электронного правительства расположился на четвёртом месте в списке запросов.На пятой строчке - интерактивный образовательный ресурс для учащихся Казахстана, следом автоматизированная система всех общеобразовательных учреждений в Казахстане.Последующие места в ТОП-10 по запросам актаусцев заняли выборы в США, испанский телесериал «Бумажный дом» и Google Classroom - сервис, разработанный для школ, призванный упростить создание, распространение и оценку заданий безбумажным способом.