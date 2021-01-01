Синоптики рассказали о погоде в Актау на первые дни нового года

Фото из архива Lada.kz
На сегодня, 1 января, в Актау спрогнозировали ясную погоду без осадков. В дневное время температура, согласно данным сайта gismeteo.ru, будет держаться в пределах +4 градусов по Цельсию. Ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду.
Прогноз на 2 января сообщает, что в течение всего дня небо будет пасмурным. Синоптики предсказывают колебание температуры от 0 до +5 градусов по Цельсию и скорость ветра в пределах 12 метров в секунду.
Согласно данным сайта, утром 3 января жителей Актау ожидает пасмурная погода. К вечеру облака частично рассеются. Скорость ветра значительно снизится, до 7 метров в секунду. Днем температура, предположительно, поднимется до +6 градусов по Цельсию, а ночью упадет до -1 градуса.
Прогноз на 2 января сообщает, что в течение всего дня небо будет пасмурным. Синоптики предсказывают колебание температуры от 0 до +5 градусов по Цельсию и скорость ветра в пределах 12 метров в секунду.
Согласно данным сайта, утром 3 января жителей Актау ожидает пасмурная погода. К вечеру облака частично рассеются. Скорость ветра значительно снизится, до 7 метров в секунду. Днем температура, предположительно, поднимется до +6 градусов по Цельсию, а ночью упадет до -1 градуса.
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