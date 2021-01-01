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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 15:42

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Моряки-пограничники спасли гражданина Турции на Каспии

Экипаж пограничного корабля «Сарбаз» в сложных погодных условиях провел операцию по спасению гражданина Турции с парома «Академик Гасан Алиев». Человека, нуждавшегося в медицинской помощи, доставили на берег в районе бухты Кендерли. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ) Республики Казахстан.

Фото предоставлено пресс-службой КНБ РК
Спасательная операция прошла 31 декабря. Ее провел экипаж корабля «Сарбаз» Актауского дивизиона пограничных кораблей и катеров департамента пограничной службы КНБ по Мангистауской области под командованием капитана третьего ранга Ахметчан А.К.

- По радиосвязи поступил сигнал о помощи «SOS» от командира азербайджанского парома «Академик Гасан Алиев». Консульская служба Республики Азербайджан в Актау подтвердила факт критической ситуации. Состояние больного оценивалось как тяжёлое, ему предварительно диагностировали острый аппендицит, - сообщили в пресс-службе.

Морские пограничники выдвинулись на помощь при высоте волны более двух метров и сильном встречном ветре. У экипажа корабля не получалось пришвартоваться к парому на протяжении четырех часов. Больного решили погрузить на бортовой катер «Сарбаза».

- Поскольку из-за плохих погодных условий было невозможно причалить в порту Курык, экипаж катера во главе с лейтенантом Иксатовым принял нестандартное решение и направил катер к необорудованному для причаливания берегу бухты Кендерли. В течение часа катер прибыл на берег, где уже ожидали военнослужащие пограничного отделения «Кендерли» и врачи скорой медицинской помощи. В городской больнице Жанаозена больному поставили диагноз «перфоративная язва желудка». Врачи срочно провели операцию и спасли жизнь пациента, - добавили в пресс-службе.

Консульство Республики Азербайджан выразило благодарность казахстанским пограничникам за спасение пассажира.



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