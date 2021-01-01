Моряки-пограничники спасли гражданина Турции на Каспии

Фото предоставлено пресс-службой КНБ РК

Спасательная операция прошла 31 декабря. Ее провел экипаж корабля «Сарбаз» Актауского дивизиона пограничных кораблей и катеров департамента пограничной службы КНБ по Мангистауской области под командованием капитана третьего ранга Ахметчан А.К.



- По радиосвязи поступил сигнал о помощи «SOS» от командира азербайджанского парома «Академик Гасан Алиев». Консульская служба Республики Азербайджан в Актау подтвердила факт критической ситуации. Состояние больного оценивалось как тяжёлое, ему предварительно диагностировали острый аппендицит, - сообщили в пресс-службе.



Морские пограничники выдвинулись на помощь при высоте волны более двух метров и сильном встречном ветре. У экипажа корабля не получалось пришвартоваться к парому на протяжении четырех часов. Больного решили погрузить на бортовой катер «Сарбаза».



- Поскольку из-за плохих погодных условий было невозможно причалить в порту Курык, экипаж катера во главе с лейтенантом Иксатовым принял нестандартное решение и направил катер к необорудованному для причаливания берегу бухты Кендерли. В течение часа катер прибыл на берег, где уже ожидали военнослужащие пограничного отделения «Кендерли» и врачи скорой медицинской помощи. В городской больнице Жанаозена больному поставили диагноз «перфоративная язва желудка». Врачи срочно провели операцию и спасли жизнь пациента, - добавили в пресс-службе.



Консульство Республики Азербайджан выразило благодарность казахстанским пограничникам за спасение пассажира.