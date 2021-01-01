В Мангистау 19 детей родились в новогоднюю ночь

Фото из архива Lada.kz

В ночь с 31 декабря на 1 января на территории Мангистауской области родились 19 детей. Из них девочек - тринадцать, а мальчиков - шесть.



- В Мангистауском областном перинатальном центре «Мать и дитя» родились девять детей - пять девочек и четыре мальчика. В Актауском городском перинатальном центре появились на свет четыре девочки. Еще шестерых малышей приняли в районах, - сообщили в пресс-службе.



За эту ночь в областной центр «Мать и дитя» доставили 21 беременную женщину. Из них 15 госпитализировали. В Мангистаускую областную многопрофильную детскую больницу доставили 11 детей, госпитализировать пришлось шестерых.