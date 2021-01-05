Участковый инспектор спас женщину от падения с 7 этажа в Актау





Инцидент произошел 1 января в 13:50 часов. На пульт дежурного «102» управления полиции города Актау поступил вызов о том, что на перилах 7 этажа в одном из домов 7 микрорайона сидит женщина. На вызов выехал участковый инспектор полиции данного участка, майор полиции Дмитрий Яцко.- Женщина 1980 года рождения сидела на перилах и грозилась, что совершит самоубийство, если к ней приблизится кто-либо. Участковый вел с ней беседу, уговаривал и просил её не совершать поспешных поступков, подумать о детях. Отвлекая внимание разговорами, участковый инспектор постепенно приблизился к ней, и когда женщина уже стала перекидывать вторую ногу за перила, полицейский схватил её и повалил на пол галереи. Как оказалось, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. С ней проведена профилактическая беседа, – сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.