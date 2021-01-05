Адресные таблички за 300 тысяч тенге устанавливают в Тупкараганском районе

Фото пресс-службы акимата Тупкараганского района

На сегодняшний день номерные таблички появились на 30 домах.



- Номерные знаки должны появиться на 150 домах. Завершение работ планируется в феврале. Стоимость составляет 300 тысяч тенге. Работы выполняет НПО «Гражданские права», - сообщили в пресс-службе акимата Тупкараганского района.