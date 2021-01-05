В Актау 30 верующих смогут встретить Рождество Христово в стенах Благовещенского храма

Фото из архива Lada.kz

Празднование Рождества Христова в Благовещенской церкви Актау состоится завтра, 6 января, в 22:00. Попасть на вечернюю службу смогут только 30 человек.



- Площадь церкви позволяет впустить только 30 человек. Таким образом люди смогут соблюдать дистанцию друг от друга один метр, — сообщили в церковной лавке.



Для прихожан нанесли разметки, чтобы они могли соблюдать дистанцию. Те, кто не смогли попасть в церковь на Рождество Христово, смогут совершить молитву дома.



Главный санитарный врач Мангистауской области Газиз Надуев рекомендовал верующим не целовать иконы и не использовать ложку во время Таинства святого причастия.



- В регионе наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. По этой причине настоятельно рекомендую горожанам не целовать иконы, чтобы минимизировать риски заражения. Также рекомендуется не пользоваться одной ложкой. Даже если в церкви будут обрабатывать антисептиком иконы и ложки, это не безопасно, - прокомментировал Газиз Надуев.



Рождество Христово — один из главных христианских праздников. В Рождественский сочельник, 6 января, многие верующие отправляются на вечернюю службу, чтобы именно в храме встретить Рождество Христово. Однако из-за пандемии коронавируса количество прихожан в этом году будет ограничено.