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ЛАДА.kz » Общество

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 18:03

Просмотров: 543

В Актау 30 верующих смогут встретить Рождество Христово в стенах Благовещенского храма

Ограничение количества прихожан, которым можно встретить Рождество Христово в Благовещенском храме, связано с требованием главного санитарного врача Мангистауской области. Прихожан будут пускать исключительно в масках. Все должны будут соблюдать дистанцию. Об этом сообщили в церковной лавке Благовещенского храма.

Фото из архива Lada.kz
Празднование Рождества Христова в Благовещенской церкви Актау состоится завтра, 6 января, в 22:00. Попасть на вечернюю службу смогут только 30 человек.

- Площадь церкви позволяет впустить только 30 человек. Таким образом люди смогут соблюдать дистанцию друг от друга один метр, — сообщили в церковной лавке.

Для прихожан нанесли разметки, чтобы они могли соблюдать дистанцию. Те, кто не смогли попасть в церковь на Рождество Христово, смогут совершить молитву дома.

Главный санитарный врач Мангистауской области Газиз Надуев рекомендовал верующим не целовать иконы и не использовать ложку во время Таинства святого причастия.

- В регионе наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. По этой причине настоятельно рекомендую горожанам не целовать иконы, чтобы минимизировать риски заражения. Также рекомендуется не пользоваться одной ложкой. Даже если в церкви будут обрабатывать антисептиком иконы и ложки, это не безопасно, - прокомментировал Газиз Надуев.

Рождество Христово — один из главных христианских праздников. В Рождественский сочельник, 6 января, многие верующие отправляются на вечернюю службу, чтобы именно в храме встретить Рождество Христово. Однако из-за пандемии коронавируса количество прихожан в этом году будет ограничено.



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