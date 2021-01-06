Жители Мангистау смогут сдать старые автомобили на утилизацию

Иллюстративное фото с сайта recycle.kz
Пункт приема подержанных автомобилей в Актау откроется 18 января, сообщает kolesa.kz.
Денежная компенсация за сдачу машин на утилизацию выросла в связи с ростом месячного расчетного показателя (МРП) в Казахстане. За автомобиль полной комплектации она составляет:
- категория М1 – 210 024 тенге;
- категория М2, N1, N2 – 420 048 тенге;
- категория М3, N3 – 630 072 тенге.
Сдать автотранспорт на утилизацию можно будет в селе Бирлик Мунайлинского района.
Денежная компенсация за сдачу машин на утилизацию выросла в связи с ростом месячного расчетного показателя (МРП) в Казахстане. За автомобиль полной комплектации она составляет:
- категория М1 – 210 024 тенге;
- категория М2, N1, N2 – 420 048 тенге;
- категория М3, N3 – 630 072 тенге.
Сдать автотранспорт на утилизацию можно будет в селе Бирлик Мунайлинского района.