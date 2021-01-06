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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 17:57

Просмотров: 501

Количество пьяных водителей в Мангистау уменьшилось в прошлом году

Водителей, оштрафованных за вождение в нетрезвом виде, в прошлом году стало на 42 процента меньше, чем в 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Сотрудники полиции за 2020 год оштрафовали 1011 водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения за рулем транспортного средства. По сравнению с 2019 годом, их стало на 42 процента меньше.

- Это связано с тем, что с 2020 года в Казахстане вступил в силу закон, усиливающий ответственность за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, - добавили в пресс-службе департамента.

На нетрезвых водителей составили административные протоколы по статье 608 Кодекса «Об административных правонарушениях» Республики Казахстан.

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Комментарии ( 2 )

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  • mer
 None None (Посетители) Сегодня, 21:52
Ну так, я вообще не вижу записываюх регистраторов на наших полицейских. Как говорится, бери, не хочу :)
 
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  • mer
 Ирон (Посетители) Сегодня, 18:22
Будьте честными и скажите что откупались. Давали взятку .уже перестаю верить в людей типа честь совесть или стыд.одна алчность деньги решили все
 
 

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