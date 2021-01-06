Количество пьяных водителей в Мангистау уменьшилось в прошлом году

Статья 608. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения

1. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на пятнадцать суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.

2. Исключен Законом РК от 27.12.2019 № 292-VІ (порядок введения в действие см. ст. 2).

3. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие причинение потерпевшему вреда здоровью, не имеющие признаков уголовно наказуемого деяния, или повреждение транспортных средств, грузов, дорожных и иных сооружений либо иного имущества, влекут административный арест на двадцать суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.

3-1. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после истечения срока административного взыскания, влекут административный арест на двадцать суток и лишение права управления транспортным средством сроком на восемь лет.

3-2. Действия, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после истечения срока административного взыскания, влекут административный арест на двадцать пять суток и лишение права управления транспортным средством сроком на девять лет.

4. Исключен Законом РК от 27.12.2019 № 292-VІ (порядок введения в действие см. ст. 2).

5. Исключен Законом РК от 27.12.2019 № 292-VІ (порядок введения в действие см. ст. 2).

6. Действия, предусмотренные частями первой, второй и третьей настоящей статьи, совершенные лицами, не имеющими права управления транспортными средствами, влекут административный арест на двадцать суток.

7. Действия, предусмотренные частью шестой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после истечения срока административного взыскания, предусмотренного частью шестой настоящей статьи, влекут административный арест на тридцать суток.

8. Действия, предусмотренные частями шестой и седьмой настоящей статьи, совершенные лицами, к которым административный арест в соответствии с частью второй статьи 50 настоящего Кодекса не применяется, влекут штраф в размере двухсот месячных расчетных показателей.

Сотрудники полиции за 2020 год оштрафовали 1011 водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения за рулем транспортного средства. По сравнению с 2019 годом, их стало на 42 процента меньше.- Это связано с тем, что с 2020 года в Казахстане вступил в силу закон, усиливающий ответственность за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, - добавили в пресс-службе департамента.На нетрезвых водителей составили административные протоколы по статье 608 Кодекса «Об административных правонарушениях» Республики Казахстан.