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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:29

Просмотров: 102

Полицейские не дали замёрзнуть водителям в Мангистау

Из-за непредвиденной поломки автомобиля на дороге водителям порой приходится часами ожидать помощь. О случаях помощи и поддержки водителей в подобных ситуациях со стороны стражей порядка рассказал главный полицейский региона Жанарбек Бактыбаев.

Фото предоставила пресс-служба департамента полиции Мангистауской области
При патрулировании заданного маршрута на 130-ом километре трассы Жетыбай-Шетпе в минувший вторник, 5 января, лейтенант Наурызбек Кубигулов и старший лейтенант полиции Айбек Нурлыбеков заметили «голосовавшего» водителя автомобиля Lada Largus.

Оказалось, что у машины лопнуло колесо, а инструменты водитель забыл дома. Мужчина два часа провёл на морозе. Он не смог никому дозвониться, потому что в данной местности отсутствует связь. Другие же водители, по его словам, проезжали мимо. Полицейские помогли забортировать колесо.

Полицейские не дали замёрзнуть водителям в Мангистау


Подобная ситуация, только уже с заглохшим автомобилем, произошла на автодороге Актау-Жетыбай. Водитель Daewoo Nexia выехал в путь, и на пол пути машина заглохла. Водители попутного транспорта проезжали мимо, не обращая внимание на просящего помощь мужчину.

Полицейские не дали замёрзнуть водителям в Мангистау


Сотрудники полиции - лейтенант Мереке Айгожаев и Байбол Дощимов, при патрулировании автодороги подъехали к стоящему на морозе водителю. Мужчина объяснил, что уже час стоит на дороге, пытаясь завести автомобиль. Тем более в салоне ещё находились люди, которые замёрзли. Полицейские помогли завести машину, и водитель продолжил свой путь.

Водители Lada Largus и Daewoo Nexia поблагодарили полицейских.



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Комментарии ( 1 )

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Gor (Посетители) Сегодня, 13:37
У многих запаски нет, не то что инструмент.
 
 

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