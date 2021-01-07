Полицейские не дали замёрзнуть водителям в Мангистау

При патрулировании заданного маршрута на 130-ом километре трассы Жетыбай-Шетпе в минувший вторник, 5 января, лейтенант Наурызбек Кубигулов и старший лейтенант полиции Айбек Нурлыбеков заметили «голосовавшего» водителя автомобиля Lada Largus.Оказалось, что у машины лопнуло колесо, а инструменты водитель забыл дома. Мужчина два часа провёл на морозе. Он не смог никому дозвониться, потому что в данной местности отсутствует связь. Другие же водители, по его словам, проезжали мимо. Полицейские помогли забортировать колесо.Подобная ситуация, только уже с заглохшим автомобилем, произошла на автодороге Актау-Жетыбай. Водитель Daewoo Nexia выехал в путь, и на пол пути машина заглохла. Водители попутного транспорта проезжали мимо, не обращая внимание на просящего помощь мужчину.Сотрудники полиции - лейтенант Мереке Айгожаев и Байбол Дощимов, при патрулировании автодороги подъехали к стоящему на морозе водителю. Мужчина объяснил, что уже час стоит на дороге, пытаясь завести автомобиль. Тем более в салоне ещё находились люди, которые замёрзли. Полицейские помогли завести машину, и водитель продолжил свой путь.Водители Lada Largus и Daewoo Nexia поблагодарили полицейских.